Медведева прокомментировала свою победу на Кубке России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась в пятницу, 22 февраля, относительно своей победы в финале Кубка России, который проходил в Великом Новгороде. Об этом сообщает Sport24.

Серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года набрала 222,90 балла по сумме короткой и произвольной программ.

«Весь сезон мне мешало стремление доказать, как я классно поработала, мысли: «Вот, сейчас я выиграю один этап Гран-при, потом второй…» — призналась фигуристка.

По словам Медведевой, у Бога на людей свои планы. «Да, я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом сезоне. За это время я сильно изменилась как человек. Повзрослела лет на 10 . Многое было исправлено», — рассказала она.

Спортсменка считает, что сейчас приоритеты расставлены правильно, а в спорте надо бороться и делать это с удовольствием.

Второй на турнире стала Елизавета Туктамышева (221,19). Виктория Васильева заняла третье место (208,75), напоминает «Газета.ру».

18 февраля почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев в интервью «Известиям» высказал мнение, что если Медведева уверенно выступит в кубке России, ее нужно посылать на чемпионат мира в Японию.