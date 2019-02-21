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Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Двукратная серебряная медалистка Олимпиады – 2018 и двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» в четверг, 21 февраля.

Победительница получила за свой прокат 76,89 балла. Второе место заняла Станислава Константинова, получившая 75,47 балла. Третьей стала Анастасия Губанова, которая набрала 73,94 балла.

В мае 2018 года Медведева ушла от Тутберидзе после 11 лет совместной работы и переехала в Канаду, где начала работу с Брайаном Орсером.

Позже стало известно, что причиной стал конфликт между Тутберидзе и Медведевой.

4 февраля тренер Илья Авербух отметил, что хорошее выступление не гарантирует двукратной чемпионке мира и Европы места в сборной России на чемпионате мира в Японии.

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