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Фигуристка Медведева выиграла финал Кубка России

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Евгения Медведева заняла первое место в женском одиночном катании в финале Кубка России, который проходил в Великом Новгороде.

Она набрала 222,90 балла по сумме короткой и произвольной программ. 

Второе место досталось Елизавете Туктамышевой (221,19 балла), третье — Виктории Васильевой (208,75 баллов), сообщает ТАСС.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане спортсменка получила две серебряные медали — в одиночном катании и командных соревнованиях.

Финал Кубка России стал последним турниром перед определением состава сборной России, которая отравится на чемпионат мира в японскую Сайтаме 18–24 марта. Однако, ранее тренер Илья Авербух отметил, что хорошее выступление не гарантирует фигуристке места на соревнованиях в Японии.

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