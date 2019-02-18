По лезвию конька: поедет ли Евгения Медведева на чемпионат мира в Японию

В Великом Новгороде стартует финал Кубка России по фигурному катанию. Одним из самых интересных моментов соревнования, безусловно, станет соперничество в одиночном женском катании, участницы которого рвутся в состав национальной команды на мартовский чемпионат мира. Открывающийся турнир — последняя возможность заявить о себе перед главным соревнованием сезона.

Среди фавориток свое участие уже подтвердили двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и лучшая из взрослых участниц декабрьского чемпионата России Станислава Константинова. Однако полный состав участниц еще не утвержден — есть вероятность, что в борьбу вступит и Елизавета Туктамышева, чемпионка мира-2015 и один из лидеров Гран-при нынешнего сезона.

— На данный момент еще неясно, кто именно выступит на Кубке России, — сказал «Известиям» почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев. — Сейчас очень сложно давать какие-то прогнозы. Многое будет зависеть от того, примет ли Туктамышева участие в турнире. Считаю, если ты хочешь участвовать в чемпионате мира, то должен соперничать с другими претендентами очно. Сейчас получается, что кто-то участвует в турнире в одной стране, кто-то — в другой, а потом сравнивают результаты, количество баллов. Нужно всё решать в очной борьбе, доказывать свое превосходство. Кто сильнее, тот и должен ехать на мировое первенство.

Евгения Медведева пока не может занести себе в актив нынешний сезон. Спортсменка провалила декабрьский чемпионат России в Саранске, став там лишь седьмой. Из-за этого ей не нашлось места в сборной на чемпионате Европы, который в январе прошел в Минске. Казалось, что дорога на мировое первенство для Евгении уже закрыта, но Федерация фигурного катания России заявила, что будет формировать заявку, в том числе исходя из результатов финала Кубка России. Теперь у Медведевой есть реальный шанс на камбэк в концовке сезона.

— Если Евгения уверенно выступит в кубке — у меня нет сомнений, что ее нужно посылать на чемпионат мира, — отметил Писеев. — Тут не стоит вспоминать какие-то ее неудачи на предыдущих соревнованиях. Она очень много работает, чтобы всё это преодолеть. Медведева уже доказала, что является спортсменкой мирового уровня. Не надо говорить о том, что у нее было. Давайте говорить о том, что будет. Она настроена на борьбу, и хочется пожелать ей только удачи.

На Евро Софья Самодурова и Алина Загитова взяли первые два места, а Константинова довольствовалось четвертым. Чтобы доказать свою состоятельность, Станиславе нужно побеждать в финале кубка свою прямую конкурентку за место в составе сборной Медведеву. На прошедшем чемпионате России ей уже приходилось обгонять Евгению, там Константинова, как и на континентальном первенстве, была четвертой.

— Не знаю, насколько сейчас Константинова готова к участию в чемпионате мира, — добавил Писеев. — У нее всё еще впереди и, возможно, не стоит торопиться с участием в этом соревновании.

Еще одна звезда женского фигурного катания — Елизавета Туктамышева — пропустила национальный чемпионат в Саранске из-за болезни. Эта же причина не дала ей попасть и на первенство Европы. Теперь Елизавета может получить специальное приглашение на финал кубка и побороться с Медведевой и Константиновой за место в сборной. Хотя на данный момент официальной информации относительно участия Туктамышевой в соревновании нет — спортсменка и ее тренер Алексей Мишин воздерживаются от комментариев. Однако вероятность того, что она все-таки приедет в Великий Новгород, очень высока.

— После болезни набрать форму, которая была у Туктамышевой в декабре, непросто, — сказал «Известиям» тренер по одиночному фигурному катанию Виктор Кудрявцев. — А если после такого пытаться в короткие сроки подготовиться к чемпионату мира, возрастает риск получения травмы. Поэтому я понимаю Алексея Мишина, который совместно с Елизаветой пока не принял решения относительно ее участия в Кубке России. Нужно очень тщательно обдумать и оценить текущие возможности фигуристки. Иногда лучше воздержаться от главных прокатов, чтобы спокойно подготовиться к следующему сезону. Но если Туктамышева всё же поедет в Великий Новгород, можно только порадоваться за зрителей, которые увидят столь сильный состав участников.

В первые три дня кубка свои программы откатают представители танцев на льду и пары. Женщины и мужчины будут выявлять сильнейшего 21 и 22 февраля.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится в японском городе Сайтама. Турнир стартует 18 марта и продлится неделю.