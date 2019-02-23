Фигуристка Медведева ответила на обвинения в «пропихивании в сборную»

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила в Instagram болельщику, который заявил, что ее пытаются «пропихнуть в сборную».

22 февраля двукратная чемпионка мира выиграла финал Кубка России, обойдя Елизавету Туктамышеву, и получила шанс на поездку на чемпионат мира.

Некоторые любители фигурного катания сочли, что Туктамышева всё же была сильнее, и раскритиковали судейство в финале турнира.

«Все понимают, каким образом тебя пропихнули в сборную. Ну так езжай себе тихо в десятку чемпионата мира. И не надо этих шоу. Лиза выступила сильнее тебя», — написал один из болельщиков.

В ответ Медведева отметила, что с каждым днем всё больше набирает форму, хотя сейчас, вероятно, Туктамышева и правда сильнее.

«Если вы пытаетесь поставить меня на землю, не трудитесь. Я хожу по ней точно так же, как и вы», — добавила россиянка.

В финале Кубка России Медведева набрала 222,90 балла, Туктамышева — 221,19 балла.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 марта.