Скажите, как его зовут: Алексей Швед готов наказать «Милан»

Российские клубы решают разные задачи в регулярном сезоне Евролиги. Если баскетболисты ЦСКА уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира, то «Химки» пытаются зацепиться за свой, возможно, последний шанс. За шесть туров до конца «регулярки» подопечные Римаса Куртинайтиса отстают от занимающей восьмое место «Басконии» на две победы. Чтобы вернуть болельщикам веру в повторение прошлогоднего успеха — в сезоне-2017/18 «Химки» впервые в истории вышли в плей-офф Евролиги — желто-синим надо обязательно победить дома «Милан». ЦСКА же отправляется на выезд в Пирей, где пройдет тест на прочность от шумных фанатов «Олимпиакоса».

Его долго ждали

В матче с «Миланом» у «Химок» не сыграют травмированные Кейси Прэтер и Энтони Гилл, а Ди Бост недавно покинул команду. Зато ожидается возвращение на площадку Алексея Шведа, который пропустил три месяца из-за перелома мизинца.

— Конечно же, мы все ждали возвращения нашего лидера, — признался «Известиям» вице-капитан «Химок» Егор Вяльцев. — Надеемся, что с Алексеем в составе мы выиграем этот матч и включимся в борьбу за плей-офф. Каждую игру мы настраиваемся исключительно на победу, но сейчас она необходима нам вдвойне. Последние матчи мы выступали не так удачно, и это далось команде очень тяжело — эмоционально и психологически. Надо прервать эту серию. С большим воодушевлением, при поддержке болельщиков, трибун, полного зала, мы должны добыть победу, а Швед должен отметить свое возвращение яркой игрой.

Матч против «Милана» станет юбилейным, 400-м для Егора Вяльцева в «Химках».

— Если честно, то я от вас узнал об этой цифре, сам подсчетов не веду, но приятно, что уже удалось сыграть так много матчей за клуб, — отметил Егор Вяльцев. — Надеюсь, что это не последний мой год в «Химках» и мы будем вместе продолжать плодотворно и долго работать. Для меня этот клуб стал родным. Приглашаю всех болельщиков на предстоящий матч, нам необходима ваша поддержка. Хочется, чтобы мы все были вместе, продолжали этот путь и в конце года добились тех результатов, на которые рассчитываем.

В отличие от «Химок», итальянский клуб успешнее выступает в Евролиге в этом сезоне. Подопечные Симоне Пьяниджани идут на шестом месте в регулярном сезоне и имеют положительный баланс побед и поражений (12/11). По ходу сезона в составе миланцев произошел ряд изменений. Вместо травмированного Гудайтиса клуб подписал словенского центрового Алена Омича, при этом команду покинули Джордан Теодор и Андреа Ла Торре.

Также в составе миланцев стоит отметить лучшего снайпера этого сезона Евролиги Майка Джеймса. После возвращения из NBA разыгрывающий демонстрирует просто феноменальную статистику: 20,5 очка, 5,2 подбора, 5 передач и 1,8 перехвата.

— Понятно, что нам важно остановить Майка Джеймса, но в первую очередь мы должны отталкиваться от своей игры, — заметил главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис. — К тому же в состав возвращается Швед. Это лучший игрок в России на данный момент и, думаю, один из лучших в Европе. С ним и без него мы две разные команды. Но этот трехмесячный перерыв после травмы… Не знаю, как он повлияет. Тренируется он здорово, но официальная игра — это совсем другое.

Изменения в составе коснулись и «Химок». За сутки до матча стало известно, что команду покидает основной разыгрывающий клуба при Георгиосе Барцокасе Ди Бост. На его место подписан другой американский игрок — Эндрю Харрисон. Соглашение с 24-летним баскетболистом заключено до конца сезона-2018/19. Этот сезон Харрисон начинал в NBA, где в сумме провел 17 матчей за три разных клуба («Мемфис», «Кливленд» и «Нью-Орлеан»). Его средние показатели составили 3,2 очка, 1,4 передачи и 1,2 подбора.

— У нас проблемы с подбором, — сказал «Известиям» Римас Куртинайтис. — Хорошего пятого номера, который мог нам помочь в этом плане, по ходу сезона практически не найти. Поэтому придется усиливаться за счет подписания нового защитника, способного больше подбирать мяч и закрывать «Химкам» позицию первого, второго и третьего номеров. Надеюсь, что Харрисон оправдает наши ожидания. Ди Босту же хочу пожелать удачи в новом клубе. Он отличный игрок, я до последнего не хотел его отпускать, но ситуация вынуждает меня это сделать.

Греческий вояж к Блатту

ЦСКА сыграет свой матч 24-го тура Евролиги в пятницу, 1 марта. В Греции армейцам будет противостоять «Олимпиакос», который возглавляет экс-тренер сборной России Дэвид Блатт.

В первом круге армейцам удалось победить своего соперника в Москве (69:65), но в Пирее ЦСКА всегда играть очень тяжело.

— В отличие от ЦСКА, мы не решили задачу выхода в плей-офф, — рассказал «Известиям» Дэвид Блатт. — И этот матч намного важнее для нашего клуба. Очень рассчитываю, что придет полный зал и обеспечит нам колоссальную поддержку. Чтобы обыграть ЦСКА, надо сделать что-то невероятное, надеюсь, у нас это получится.

«Олимпиакос» проиграл четыре матча Евролиги подряд и сейчас занимает седьмое место. Если клуб продолжит в том же духе, то вряд ли сможет рассчитывать на место в плей-офф.

ЦСКА, напротив, одержал пять побед подряд в самом престижном турнире Старого Света и преодолел игровой кризис, который сопровождал команду в декабре-январе.