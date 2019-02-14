Не прошел испытательный срок: «Химки» отказываются от Гарлона Грина

БК «Химки» отчислит американского форварда Гарлона Грина, присоединившегося к команде в начале ноября 2018 года. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. У 28-летнего игрока было краткосрочное соглашение с российским клубом, по которому он имел право выступать только в Евролиге, так как в Единой лиге ВТБ «Химки» израсходовали лимит на легионеров — восемь человек в паспорте (заявке) команды на сезон. Баскетболист имел регулярную игровую практику при Георгиосе Барцокасе, но после увольнения греческого специалиста и назначения на должность главного тренера Римаса Куртинайтиса Грин практически перестал появляться на площадке.

Средние показатели американца в 11 матчах Евролиги: 4,3 очка и 1,2 подбора за почти 15 минут на паркете. Информацию об отказе «Химок» продлевать контракт с форвардом подтвердил его официальный представитель Станислав Рыжов.

— Да, это так, Гарлон покидает подмосковную команду, — рассказал «Известиям» агент. — Тем не менее Грин получил хороший опыт в «Химках», тренировался под руководством сильных специалистов, в очень конкурентной среде, поиграл в Евролиге. Это поможет ему найти хороший клуб в будущем.

В «Химках» родной брат знаменитого защитника «Хьюстона» Джеральда Грина был призван заменить другого американца Кейси Прэтера, чья травма оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее. Также он задержался в команде благодаря проблемам со здоровьем у Алексея Шведа, который не может выступать из-за перелома пальца с осени 2018 года.

Возвращение Шведа ожидается в конце февраля. Также примерно в это время к занятиям в общей группе должен приступить и Кейси Прэтер.

— Прэтер совсем скоро должен присоединиться к основной группе и работать без ограничений, — отметил Станислав Рыжов. — Жаль, что травма не позволила ему проявить себя в первой половине сезона, но в решающих матчах он может быть очень полезен «Химкам».

В прошлом сезоне Кейси Прэтер провел 23 матча в чемпионате Австралии за «Мельбурн Юнайтед», набирая в среднем 16,7 очка, а также делая 6,0 подбора, 2,2 передачи за 28,2 минуты. В апреле 2018-го форвард перешел в греческий «Промитеас Патрас», где его показатели составили 11,8 очка, 2,3 подбора, 1,2 передачи за 20,2 минуты.

В отличии от Прэтера, Гарлон Грин имеет более богатый опыт выступлений в Европе. С 2015-го по 2017 год он выступал в немецкой бундеслиге в составе «Тюбингена». Средние показатели игрока в высшем дивизионе чемпионата Германии составляли 13,3 очка в среднем за игру в сезоне-2016/17 и 9,2 очка в сезоне-2017/18. В феврале 2017 года Грин был отчислен из немецкой команды и завершал прошлый сезон в бельгийском клубе «Монс» (средние показатели — 16,6 очка в чемпионате Бельгии и 13,8 очка в Еврокубке).

Летом 2018 года Грин-младший неплохо проявил себя в Летней лиге NBA (в среднем 9,2 очка за 17 минут) и даже подписал контракт с «Нью-Орлеаном». Однако 15 октября клуб принял решение расстаться с игроком.