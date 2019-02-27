Игра без перерыва: Ди Бост продолжит карьеру в «Монако»

«Химки» расстались с 29-летним разыгрывающим Ди Бостом. По информации источника «Известий», близкого к игроку, следующим клубом американца станет «Монако». Баскетболист уже имеет опыт выступления в составе команды монегасков (2016/17). В нынешнем сезоне «Монако» идет на девятом месте в чемпионате Франции и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Агент игрока Станислав Рыжов отказался комментировать переход своего клиента в «Монако», но объяснил причины ухода Ди Боста из «Химок».

— В последних матчах Бост играл более важную роль в «Химках», стал увереннее в своих силах, — рассказал «Известиям» Станислав Рыжов. — Но Римас Куртинайтис не видел баскетболиста в своих схемах. Мы много говорили с ним об этой ситуации, и он честно признался, что игровое время Ди значительно уменьшится, когда на площадку вернется Алексей Швед. Поэтому было принято обоюдное решение, что разыгрывающему стоит сменить клуб. Это рабочий процесс. Новый тренер пытается выстроить игровой процесс под себя, подписать новых баскетболистов, чтобы достойно завершить сезон.

Вместо Ди Боста «Химки» подписали другого американского разыгрывающего — Эндрю Харрисона. Соглашение с 24-летним игроком заключено до конца сезона-2018/19. Этот сезон Харрисон начинал в NBA, где в сумме провел 17 матчей за три разных клуба («Мемфис», «Кливленд» и «Нью-Орлеан»). Его средние показатели составили 3,2 очка, 1,4 передачи и 1,2 подбора.

Ди Бост перешел в «Химки» в августе 2018 года. Перед подписанием контракта с подмосковным клубом он выступал за «Мемфис» в Летней лиге NBA, которая проходила в Лас-Вегасе (США). Интересно, что в карьере Боста уже было расставание с клубом Евролиги по ходу сезона. В 2017 году он был отчислен из литовского «Жальгириса».

Инициатором приглашения американца в подмосковный клуб был экс-тренер «Химок» Георгиос Барцокас. В послужном списке игрока — победа в чемпионате Польши, Кубке Франции и участие в Матче всех звезд D-лиги. Его средние показатели в сезоне-2017/18, когда он выступал за «Страсбур», — 12 очков, 5,7 передачи и 3,3 подбора в чемпионате Франции, в Лиге чемпионов ФИБА (10 матчей) — 14,1 очка, 6,2 передачи, 4,7 подбора.

Американец провел за химчан 40 матчей. Средняя статистика Боста в Евролиге составила 7,9 очка, 3 передачи и 2,3 подбора. В матчах Единой лиги плеймейкер набирал 7,2 очка, 3,6 передачи, 2,6 подбора.

В интервью «Известиям» Ди Бост рассказывал, что связывает большие надежды с командой. В «Монако» отказались комментировать подписание разыгрывающего.