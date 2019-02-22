Ключевой выезд: «Химкам» необходима победа в Афинах

Предстоящий выездной матч с «Панатинаикосом» — одна из решающих игр для «Химок» в регулярном сезоне Евролиги-2018/19. В случае успеха в Афинах желто-синие полноценно включатся в борьбу за выход в плей-офф. Если же подопечные Римаса Куртинайтиса потерпят поражение, они могут практически безнадежно отстать от своих конкурентов. То же самое касается и греческого гранда, который имеет такую же статистику побед и поражений, как российский клуб (9-13).

Это будет принципиальное противостояние, рассказал «Известиям» защитник «Химок» Егор Вяльцев.

— Мы должны в первую очередь думать о своей игре, а не оглядываться на неудачи в последних матчах («Химки» уступили в двух встречах Единой лиги подряд — «Локомотиву-Кубань» и УНИКСу. — «Известия»), — отметил он. — Мы едем в Грецию исключительно за победой. Понятно, что у «Пао» отличные болельщики, которые неистово поддерживают свою команду. Им тоже очень нужна победа, и при полных трибунах они будут играть агрессивно. Но мы разобрали соперника и знаем, за счет чего можно сломать их игру. У нас получилось немного отдохнуть в последние дни, перезагрузиться. Это большой плюс перед ответственным матчем.

«Химки» отправились на тяжелейший выезд без ряда ключевых игроков — травмированных Алексея Шведа, Энтони Гилла и Кейси Прэтера. Также с «Пао» не сыграет форвард Петр Губанов, который был отпущен в расположение сборной России на матчи с Болгарией и Финляндией.

«Пао» также подходит к игре не в оптимальном составе. Ключевой защитник греков Никос Паппас выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок. Также под вопросом было участие в матче главного снайпера команды — экс-защитника «Химок» и УНИКСа Кита Лэнгфорда. Он получил тяжелую травму в январе, но принял участие в финале Кубка Греции («Панатинаикос» обыграл ПАОК). В отсутствие Лэнгфорда команда выиграла всего три матча Евролиги из восьми и занимает непривычное для себя 12-е место в регулярном сезоне.

Однако сам Кит Лэнгфорд сказал «Известиям», что рассчитывает сыграть с «Химками».

— Моя травма оказалась не такой серьезной, как говорили ранее, поэтому рад, что мне удастся помочь команде в заключительном отрезке сезона, — заявил он.

Пока «Пао» не помогает смена тренера. После серии из пяти поражений подряд работы лишился испанский специалист Хавьер Паскуаль. Его сменил знаменитый американец Рик Питино. В первой же игре под его руководством «Пао» обыграл ЦСКА, но затем снова наступила черная полоса из пяти поражений в семи матчах. При Питино в клуб пришли такие известные игроки, как Эдриан Пэйн и Шон Килпатрик. Их «Химкам», безусловно, стоит опасаться.

— Мы находимся в тяжелом положении, и у нас уже нет права на ошибку, тем более в домашних матчах, — отметил Кит Лэнгфорд. — Мы должны выигрывать у «Химок», если хотим пробиться в плей-офф. После победы в Кубке Греции все игроки находятся в отличном настроении, что, безусловно, поможет нам в ближайших играх Евролиги.

В «Химках» тоже недавно сменился тренер. После после возвращения Римаса Куртинайтиса команде удалось выиграть два матча из трех в Евролиге. В Мытищах был обыгран «Жальгирис», а в Подгорице — «Будучность». Однако до этого «Химки» уступили «Баварии».

— Прошло уже достаточно времени, все игроки поняли требования тренера, — рассказал Егор Вяльцев. — Постепенно, не так быстро, как хотелось бы. Но уже видны изменения в рисунке игры. Думаю, что они положительные. Да, мы проиграли несколько игр, но тут дело, скорее, в невезении. Мы продолжаем верить друг в друга.

Матч «Панатинаикос» — «Химки» начнется в 22:00 по московскому времени. Также в пятницу в Евролиге сыграют «Реал» — «Бавария», «Жальгирис» — «Будучность» и «Дарушафака» — «Фенербахче».