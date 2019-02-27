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Сожжение верблюдов в Иркутской области может повлечь уголовное дело

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Прокуратура в Иркутской области потребовала рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела после жертвоприношения пяти верблюдов. Об этом 27 февраля сообщает агентство «РИА Новости».

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Согласно Уголовному кодексу России, живодерство в составе группы лиц карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Инцидент, когда в ходе ритуала сожгли сразу пять животных, произошел 1 февраля, однако о нем стало известно только после огласки в соцсетях и СМИ. По словам Артура Цыбикова, называющего себя заместителем верховного шамана России, обряд был посвящен укреплению России.

Позже председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов допустил, что история с ритуальным убийством верблюдов может закончиться уголовным делом.

24 февраля верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что не давал разрешения на обряд. Он отметил, что традиции запрещают жертвоприношение верблюдов.

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