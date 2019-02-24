Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что не давал разрешения на обряд в Иркутской области, в результате которого в жертву были принесены верблюды, сообщает 24 февраля ТАСС.

«Мне не сообщили, это инициатива шамана из Ангарска, Артура Цыбикова. Если бы мне об этом говорили, я бы запретил: у нас такого не было, и в древности никогда не было», — рассказал он.

Кара-оол Допчун-оол пояснил, что шаманские традиции запрещают жертвоприношение верблюдов, а для тех, кто сделал это, есть статья в Уголовном кодексе.

«Статья есть у нас в России — жестокое обращение с животными... Сразу перед обрядом резать верблюда... это не шаманизм, это сатанизм», — резюмировал он.

22 февраля председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов допустил, что история с ритуальным убийством верблюдов может закончиться уголовным делом.

Инцидент, когда в ходе ритуала жрецы сожгли сразу пять животных, произошел 1 февраля, однако о нем стало известно только после огласки в соцсетях и СМИ.