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На Галапагосах нашли считавшуюся вымершей черепаху

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Фото: Depositphotos
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На Галапагосских островах нашли черепаху, которую в течение 100 лет считали вымершей. Об этом 19 февраля сообщил Национальный парк островов в Twitter.

Взрослую самку пресмыкающегося вида Chelonoidis Phantasticus нашли участники экспедиции, возглавляемой самим парком и организацией Galapagos Conservancy.

В 1978 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла Галапагосы в список объектов всемирного наследия. Всего там обитает 11 видов черепах.

18 февраля стало известно о рождении в США черепахи-альбиноса с необычной патологией. В панцире животного есть брешь, через которую можно видеть, как бьется его сердце.

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