В США родилась черепаха-альбинос с открытым сердцем

В США на свет появился черепашонок-альбинос с необычной патологией — в панцире животного есть брешь, через которую можно видеть, как бьется его сердце. Об этом 18 февраля пишет газета Daily Mail.

Подобная патология среди животных настолько редка, что еще не получила в ветеринарной практике. Это явление схоже с эктопией сердца у человека — врожденным заболеванием, при котором сердце располагается вне грудной клетки. Подобный недуг встречается только у одного из 126 тыс. человек, обычно новорожденные с таким заболеванием умирают в первый год жизни.

Владелец животного, 29-летний Майк Аквилина из штата Нью-Джерси, рассказал, что приобрел черепашонка у одного из заводчиков в США. Малышку назвали Надеждой (Hope. — aнгл.).

«Она такая маленькая и такая хрупкая, самое слабое существо, но она бесстрашна», — рассказал Аквилина.

Мужчина признался, что не следует каким-либо рекомендациям по уходу за такими животными, но старается усиленно заботиться о ней. Владелец следит за тем, чтобы вода в аквариуме черепашонка всегда была чистой, и старается как можно реже брать ее на руки. Кроме того, ему пришлось отсадить Надежду от других черепах, чтобы они случайно не повредили ее открытое сердце. Аквилина рассчитывает, что в будущем иммунная система черепашонка окрепнет и сможет противостоять бактериальным инфекциям.

В сафари-парке ЮАР Кгалагади черепаха смогла перехитрить двух львов и спасти свою жизнь. Во время безуспешной попытки бегства животное спряталось в панцирь. Дикие кошки так и не смогли пробить ее броню.