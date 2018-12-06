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Безуспешная попытка львов напасть на черепаху попала на видео

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Фото: youtube.com/Caters Clips
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Львица со львом попытались выманить черепаху из панциря, но их попытки закончились неудачей. Произошедшее попало на видео, опубликованное на YouTube-канале Caters Clips.

Ролик был снят в национальном сафари-парке ЮАР Кгалагади. На кадрах видно, как хищники неспешно идут за черепахой, но скрыться она не успевает. Вместо этого животное спряталось в панцирь, чем озадачило львов. Львица еще какое-то время пыталась вытащить черепаху из «домика», катала панцирь по земле, пыталась его укусить, но все попытки оказались неудачными, пишет «Ридус».

30 ноября сообщалось, что лев, застрявший на дереве посреди африканской саванны, стал героем фильма Би-би-си и звездой интернета.

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