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Депутат перепутала собаку с коровой и обвинила местного жителя в живодерстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Депутат из Асбеста Наталья Крылова не смогла отличить корову от собаки и публично обвинила мужчину в жестоком обращении с животными. Об этом стало известно в среду, 28 ноября.

Крылова написала в Facebook, что местный житель на глазах ребенка снимал «скальп с собаки». Она опубликовала видеозапись, на которой разделывали животное, сообщает «Новый день». На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что мужчина освежевывал часть коровьей туши.

«Никакого издевательства над собакой в населенном пункте, о котором идет речь, не было. Это фейковая новость. По моей просьбе сотрудники полиции установили микрорайон, где снимался «сенсационный» ролик, направили туда наряд», — заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, всё это напоминает стремление к пиару.

Депутат позднее сообщила, что запись ей прислали дети. По ее словам, полиция сработала оперативно благодаря огласке.

«Считаю, что и голову коровы тоже нехорошо при ребенке разделывать. Тем более на улице. Где в соседнем здании оказались другие дети», — заключила она.

19 ноября охотник случайно застрелил человека в Игринском районе Удмуртии, потому что перепутал его с лосем. Услышав шорох, он выстрелил из ружья «Иж-27» и попал в другого охотника.

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