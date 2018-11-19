Охотник в Удмуртии перепутал человека с лосем и застрелил его

В Игринском районе Удмуртии охотник случайно застрелил человека. Это произошло недалеко от деревни Идзи в воскресенье, 18 ноября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на СУ СКР по Удмуртии, услышав шорох, охотник выстрелил из ружья «Иж-27» и попал в другого охотника. Мужчина получил огнестрельное ранение в грудь и скончался в больнице.

В Вологодской области произошел подобный случай. Житель Междуреченского района застрелил своего товарища, перепутав его с лосем. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.