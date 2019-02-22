В Госдуме допустили возбуждение уголовного дела из-за сожжения верблюдов

Факт жестокого обряда жертвоприношения верблюдов байкальскими шаманами из организации «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» («Вечно синее небо») представляет собою предмет для разбирательств и проверки Генпрокуратуры. Такое мнение высказал в пятницу, 22 февраля, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов.

Инцидент, когда в ходе ритуала жрецы сожгли сразу пять животных, произошел 1 февраля, однако о нем стало известно только после огласки в соцсетях и СМИ. По словам именующего себя заместителем Верховного шамана России Артура Цыбикова, обряд якобы был проведен ради укрепления России и ее народов, верблюдов выбрали как «исключительное подношение с исключительными же целями».

Бурматов считает, что могла быть нарушена 245-я статья («Жестокое обращение с животными» — Ред.). «Россельхознадзор и органы прокуратуры должны эту проверку провести. В случае, если есть акты нарушения закона об ответственном обращении с животными и уголовной статьи 245-й, о жестоком обращении с животными, виновных надо привлекать к ответственности», — цитирует парламентария телеканал «Звезда».

Бурматов заявил, что необходимо исследовать всю свидетельскую базу, взять объяснения со свидетелей и участников процесса, а затем принимать решение о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура города Ангарска Иркутской области уже начала проверку информации о совершении на территории Ангарского городского округа обряда с жертвоприношением верблюдов.

Организаторы жестокого обряда утверждают, что верблюдов забрали с фермы в Бурятии, где от них хотели избавиться. В церемонии, в ходе которой животных умертвили, приняли участие 500 человек.

Шаманы из религиозного центра «Тэнгэри» в Бурятии осудили жертвоприношение. В своем обращении они назвали обряд варварским.