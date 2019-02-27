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Директор школы назвал причину массовой драки московских третьеклассниц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Причиной массовой драки третьеклассниц в московской школе № 67 стала личная неприязнь друг к другу. Об этом рассказал директор образовательного учреждения Андрей Козлов.

«Всё произошло на перемене после четвертого урока», — сообщил педагог РБК. По его словам, в потасовке участвовали пять учениц, четверых после нее госпитализировали. Позже родители забрали двух девочек из больниц домой.

Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович рассказал, что, по предварительным данным, конфликт между школьницами возник после появления в классе новой ученицы. По его словам, комиссия по делам несовершеннолетних разберется в подробностях случившегося и выяснит, где в момент происшествия были учителя.

Ранее канал РЕН ТВ сообщал о троих госпитализированных. По его данным, две девочки получили закрытые травмы живота, у одной — черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

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