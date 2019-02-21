На хулигана-пятиклассника из Приморья неоднократно жаловались в полицию

Родители, устроившие 20 февраля «самосуд» над пятиклассником из города Большой Камень в Приморье, который сам длительное время издевался над своими одноклассниками, неоднократно заявляли на него в полицию.

20 февраля отец очередной пострадавшей от рук хулигана пятиклассницы не сдержался и окунул его головой в унитаз. И.о. заместителя главы города Светлана Березницкая сообщила «РИА Новости», что до последнего момента заявлений на ребенка-хулигана от родителей не было ни руководству школы, ни в управление образования, ни исполняющему обязанности заммэра по социальным вопросам.

«Первое заявление поступило в адрес директора школы 19 февраля. Сразу же отреагировал директор, составили план мероприятий по устранению конфликта. Но 20-го произошел этот инцидент», — сказала Березницкая.

Мама одного из пострадавших учеников опровергла «Известиям» эти слова, заявив, что родители неоднократно обращались и в полицию, и к классному руководителю, который, в свою очередь, писал докладные на пятиклассника директору школы. Женщина добавила, что только за последние четыре месяца родители учеников трижды обращались в полицию с заявлениями на мальчика.

В распоряжении «Известий» оказался документ, свидетельствующий по крайней мере об одном нападении хулигана-пятиклассника Андрея К. (имя изменено) на школьника.

10 декабря 2018 года мальчик Илья А. (имя изменено) попытался разнять драку, в которой участвовал всё тот же Андрей К. и другой мальчик. Пока Илья удерживал драчуна, тот ударил его прямо в висок. В медучреждении ему поставили диагноз: ушиб мягких тканей головы и параорбитальная гематома слева.

Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), проводившим проверку, К. заявил, что Илье досталось случайно, а в полиции возбудить уголовное дело отказались.

В результате в отношении бабушки хулигана составили протокол о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.



Ранее 21 февраля стало известно что директор школы в городе Большой Камень в Приморье временно отстранен от должности после того, как родители устроили «самосуд» над пятиклассником, избивавшим их детей.