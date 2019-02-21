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Директор школы в Приморье отстранен от должности после избиения родителями пятиклассника

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Директор школы в городе Большой Камень в Приморье временно отстранен от должности после того, как родители устроили самосуд над пятиклассником, избивавшим их детей. Об этом 21 февраля сотрудник городской мэрии сообщил «Интерфакс».

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Собеседник агентства отметил, что первое заявление о конфликтах в классе было получено за день до происшествия, до этого в управление образования города и к руководству школы не обращались.

В мэрии добавили, что от должности отстранен и руководитель класса.

Инцидент произошел утром 20 февраля. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, взрослые завели подростка в школьный туалет и «проучили местного хулигана».

Сообщается, что родители пострадавших от рук подростка детей неоднократно жаловались на него в полицию и администрацию учебного заведения.

По информации СМИ, мальчик регулярно проносит в школу нож, портит личные вещи учеников и устраивает драки.

Известно, что родители пятиклассника лишены родительских прав, ребенка воспитывает бабушка.

Сейчас прокуратура проводит проверку, на место уже выезжал межрайонный прокурор. Ситуацию взял на контроль департамент образования и науки Приморья.

20 февраля стало известно, что после скандала в туалете школьник почувствовал себя звездой. Член родительского комитета Яна Демина рассказала, что, по словам классного руководителя, пятиклассник ходит как король.

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