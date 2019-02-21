Директор школы в Приморье отстранен от должности после избиения родителями пятиклассника

Директор школы в городе Большой Камень в Приморье временно отстранен от должности после того, как родители устроили самосуд над пятиклассником, избивавшим их детей. Об этом 21 февраля сотрудник городской мэрии сообщил «Интерфакс».

Собеседник агентства отметил, что первое заявление о конфликтах в классе было получено за день до происшествия, до этого в управление образования города и к руководству школы не обращались.

В мэрии добавили, что от должности отстранен и руководитель класса.

Инцидент произошел утром 20 февраля. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, взрослые завели подростка в школьный туалет и «проучили местного хулигана».

Сообщается, что родители пострадавших от рук подростка детей неоднократно жаловались на него в полицию и администрацию учебного заведения.

По информации СМИ, мальчик регулярно проносит в школу нож, портит личные вещи учеников и устраивает драки.

Известно, что родители пятиклассника лишены родительских прав, ребенка воспитывает бабушка.

Сейчас прокуратура проводит проверку, на место уже выезжал межрайонный прокурор. Ситуацию взял на контроль департамент образования и науки Приморья.

20 февраля стало известно, что после скандала в туалете школьник почувствовал себя звездой. Член родительского комитета Яна Демина рассказала, что, по словам классного руководителя, пятиклассник ходит как король.