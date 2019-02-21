Прямой эфир

Устроившие самосуд над школьником в Приморье взрослые написали на него заявления

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморье родители школьников, устроившие самосуд над пятиклассником, который обижал их детей, написали на него заявления в полицию. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Отражение улицы: как оградить школьников от нападений
Почему сделать учебное заведение безопасным местом не помогут даже кордоны с колючей проволокой

Родители обвинили 12-летнего подростка в нанесении детям побоев.

«Ранее между одноклассниками произошел конфликт. Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений», –– цитирует «РИА Новости» представителя приморского управления МВД.

Инцидент произошел накануне в одной из школ города Большой Камень. По данным следователей, один из пятиклассников издевался над школьниками, и их родители решили наказать хулигана, окунув его головой в унитаз.

Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по факту причинения побоев 12-летнему школьнику.

Также по факту произошедшего проверку начали прокуратура и департамент образования и науки Приморья.

В настоящее время начата проверка, инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают учащихся школы. Также проводится судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью мальчика.

Ранее в среду СМИ сообщили, что пострадавший школьник регулярно проносит в учебное заведение нож, портит личные вещи учеников и устраивает драки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приморский школьник почувствовал себя звездой после скандала в туалете
В Москве задержали ударившего полицейского школьника

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017