Устроившие самосуд над школьником в Приморье взрослые написали на него заявления

В Приморье родители школьников, устроившие самосуд над пятиклассником, который обижал их детей, написали на него заявления в полицию. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Родители обвинили 12-летнего подростка в нанесении детям побоев.

«Ранее между одноклассниками произошел конфликт. Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений», –– цитирует «РИА Новости» представителя приморского управления МВД.

Инцидент произошел накануне в одной из школ города Большой Камень. По данным следователей, один из пятиклассников издевался над школьниками, и их родители решили наказать хулигана, окунув его головой в унитаз.

Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по факту причинения побоев 12-летнему школьнику.

Также по факту произошедшего проверку начали прокуратура и департамент образования и науки Приморья.

В настоящее время начата проверка, инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают учащихся школы. Также проводится судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью мальчика.

Ранее в среду СМИ сообщили, что пострадавший школьник регулярно проносит в учебное заведение нож, портит личные вещи учеников и устраивает драки.