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В Москве задержали ударившего полицейского школьника

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Полицейские задержали одного из учеников московской школы за то, что, проиграв спор, он ударил стража порядка. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

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Инцидент произошел в минувшие выходные на Манежной площади. Командир одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД по Москве находился там в связи с выполнением своих служебных обязанностей.

«В какой-то момент он почувствовал сильный удар в область спины. Обернувшись, сотрудник полиции увидел своего обидчика, который пытался скрыться, но его задержали коллеги полицейского», — цитирует ТАСС представителя полиции.

Задержанным оказался учащийся школы №  629 города Москвы. Двое подростков, подозреваемые в причастности к произошедшему, также были задержаны, сообщает телеканал «360».

В ходе предварительного выяснения обстоятельств нападения на полицейского обнаружилось, что старшеклассник проиграл своим друзьям спор, по условию которого ему нужно было ударить сотрудника правоохранительных органов.

В конце января учителя физкультуры в одной из школ Санкт-Петербурга заподозрили в избиении ученика. Инцидент произошел во время игры в волейбол на уроке физкультуры. Преподаватель подошел к одному из учеников, отнял мяч и бросил его ребенку в лицо. После этого он потащил школьника в раздевалку, где несколько раз ударил его.

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