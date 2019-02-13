Прямой эфир

Напавший на школьников и учительницу в Белоруссии был трезв

0
Фото: vk.com/СШ№2 г.СтОлБцЫ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подросток, устроивший резню в школе в белорусском городе Столбцы, совершал нападение в трезвом состоянии, медосвидетельствование не выявило у него следы алкогольного или наркотического опьянения. Об этом 13 февраля проинформировала пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Отражение улицы: как оградить школьников от нападений
Почему сделать учебное заведение безопасным местом не помогут даже кордоны с колючей проволокой

«Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Школьнику был назначен ряд экспертных исследований, в том числе решается вопрос о прохождении им комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния.

Нападение в средней школе № 2 в городе Столбцы Минской области произошло 11 февраля около 8:05 утра. Ученик 10-го класса ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а затем ранил вступившихся за нее двоих своих одноклассников. После этого школьник зашел в другой кабинет, где ударил ножом 17-летнего ученика 11-го класса. В результате инцидента педагог и учащийся выпускного класса скончались. Двое пострадавших подростков госпитализированы, сейчас их жизням ничто не угрожает.

Вскоре подозреваемого задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело. 13 февраля в Столбцах и находящейся неподалеку деревне прошли похороны погибшего ученика и учительницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко назвал бардаком двойное убийство в белорусской школе
Стали известны подробности убийства учительницы и ученика в Белоруссии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017