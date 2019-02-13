Напавший на школьников и учительницу в Белоруссии был трезв

Подросток, устроивший резню в школе в белорусском городе Столбцы, совершал нападение в трезвом состоянии, медосвидетельствование не выявило у него следы алкогольного или наркотического опьянения. Об этом 13 февраля проинформировала пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

«Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Школьнику был назначен ряд экспертных исследований, в том числе решается вопрос о прохождении им комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния.

Нападение в средней школе № 2 в городе Столбцы Минской области произошло 11 февраля около 8:05 утра. Ученик 10-го класса ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а затем ранил вступившихся за нее двоих своих одноклассников. После этого школьник зашел в другой кабинет, где ударил ножом 17-летнего ученика 11-го класса. В результате инцидента педагог и учащийся выпускного класса скончались. Двое пострадавших подростков госпитализированы, сейчас их жизням ничто не угрожает.

Вскоре подозреваемого задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело. 13 февраля в Столбцах и находящейся неподалеку деревне прошли похороны погибшего ученика и учительницы.