Полицейский участок в Польше забросали «коктейлями Молотова»

Неизвестный бросил «коктейли Молотова» в здание полицейского участка в Польше. Об этом сообщает радио RMF FM.

Инцидент произошел утром 13 февраля в местности Шубин в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части страны. Известно, что злоумышленник подъехал на машине к зданию полицейского участка и стал бросать в него «коктейли Молотова». Одним из них он выбил стекло комнаты дежурного полицейского, в результате чего начался пожар. Возгорание быстро ликвидировали, никто не пострадал, пишет RT.

В полиции заявили, что нападавший уже задержан. Им оказался 45-летний местный житель. Его направили на психиатрическое обследование, поскольку он ведет себя агрессивно и «нерационально». Мотивы нападения выясняются.

8 декабря сообщалось, что участники протестов во французском Бордо закидали полицейских «коктейлями Молотова».