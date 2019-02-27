Гройсман потребовал вдвое повысить минимальную зарплату на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил перед правительством задачу повысить минимальную зарплату в стране до $300. Об этом он заявил 27 февраля в ходе заседания кабмина.

Председатель правительства отметил, что после смены власти на Украине минимальный размер оплаты труда составлял $53, а сейчас этот показатель достиг $150.

«Я этим не горжусь. Я просто говорю о том, что мы ее (минимальную зарплату. — Ред.) повысили в три раза. Но наша задача повысить ее еще в два раза, чтобы минимальная заработная плата была в стране $300. И мы можем к этому прийти», — цитирует «РИА Новости» Гройсмана.

Вместе с тем в отчете Государственной службы по вопросам труда Украины указано, что в прошлом году более 29 тыс. граждан страны получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

В середине февраля Гройсман заявлял, что низкий уровень зарплат на Украине вынуждает жителей страны уезжать на заработки за границу. Кроме того, он отмечал, что пенсионеры также не получают достойных выплат.

По данным Всемирного банка, после госпереворота уровень бедности на Украине вырос сразу с 15 до 25%. При этом в октябре 2018 года власти повысили цены на газ на 23,5%, а в декабре — тарифы на отопление и горячую воду. В 2019 году Украине предстоит перечислить Международному валютному фонду (МВФ) треть доходов в счет погашения госдолга, который с 2015 года вырос на $13 млрд.