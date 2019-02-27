Мэй предложила парламенту сценарий Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в палате общин парламента, предложила сценарий по выходу из состава Евросоюза, пишет 26 февраля BBC News.

По ее словам, 12 марта на голосование будет выставлен новый вариант соглашения по условиям Brexit. Если депутаты его не поддержат, Мэй предложит «жесткий» выход без соглашения. Если парламентариев не устроит и такое развитие событий, премьер-министр вынесет на голосование вопрос об отсрочке выхода. При этом она подчеркнула, что не хотела бы переноса даты.

Мэй добавила, что, если будет выбрана отсрочка, выход из Евросоюза состоится к концу июня 2019 года.

5 января 2019 года члены палаты общин отвергли предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января она представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты.

21 февраля сразу четыре британских министра призвали Мэй отложить дату Brexit для того, чтобы избежать выхода из Евросоюза без сделки. По словам политиков, в случае отказа главы кабмина они и еще 20 членов правительства передадут этот вопрос на рассмотрение парламента. Глава Евросовета Дональд Туск назвал это предложение рациональным.

24 февраля Мэй пообещала провести повторное голосование в парламенте по выходу из состава Евросоюза до 12 марта. За это время она намерена проработать со своей командой изменения в сделку с европейской коалицией.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.