Прямой эфир
Сюжет:

Мэй предложила парламенту сценарий Brexit

0
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в палате общин парламента, предложила сценарий по выходу из состава Евросоюза, пишет 26 февраля BBC News.

Мятеж не может кончиться удачей: Лондону придётся заплатить за Brexit сполна
Почему жесткий выход Великобритании из ЕС все ближе

По ее словам, 12 марта на голосование будет выставлен новый вариант соглашения по условиям Brexit. Если депутаты его не поддержат, Мэй предложит «жесткий» выход без соглашения. Если парламентариев не устроит и такое развитие событий, премьер-министр вынесет на голосование вопрос об отсрочке выхода. При этом она подчеркнула, что не хотела бы переноса даты.

Мэй добавила, что, если будет выбрана отсрочка, выход из Евросоюза состоится к концу июня 2019 года.

5 января 2019 года члены палаты общин отвергли предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января она представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты.

21 февраля сразу четыре британских министра призвали Мэй отложить дату Brexit для того, чтобы избежать выхода из Евросоюза без сделки. По словам политиков, в случае отказа главы кабмина они и еще 20 членов правительства передадут этот вопрос на рассмотрение парламента. Глава Евросовета Дональд Туск назвал это предложение рациональным.

24 февраля Мэй пообещала провести повторное голосование в парламенте по выходу из состава Евросоюза до 12 марта. За это время она намерена проработать со своей командой изменения в сделку с европейской коалицией.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Швейцария и Великобритания договорились о правах граждан после Brexit
Лейбористы пообещали поддержать новый референдум по Brexit

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017