Швейцария и Великобритания договорились о правах граждан после Brexit

Граждане Великобритании и Швейцарии, обосновавшиеся в одной из этих стран, смогут свободно передвигаться между государствами после выхода Соединенного Королевства (Brexit). Об этом говорится в соглашении сторон, опубликованном на сайте швейцарского правительства.

Согласно документу, права швейцарцев и британцев, приобретенные при переезде в альпийскую республику или наоборот, являются пожизненными. Помимо права на жительство документ регулирует права на «социальное обеспечение и признание профессиональной квалификации».

Кроме того, Лондон и Берн заключили соглашения, регулирующие взаимодействие стран в сфере торговли, автомобильного и воздушного транспорта, а также страхования.

Документ о правах граждан вступит в силу после переходного периода Brexit, который, как ожидается, истечет 1 января 2021 года. В случае «жесткого выхода» Великобритании из Евросоюза — без соглашения с Брюсселем — он начнет применяться с 30 марта 2019 года.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

5 января 2019 года члены палаты общин отвергли предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января она представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты.

21 февраля сразу четыре британских министра призвали Мэй отложить дату Brexit для того, чтобы избежать выхода из Евросоюза без сделки. По словам политиков, в случае отказа главы кабмина они и еще 20 членов правительства пообещали передать этот вопрос на рассмотрение парламента. Глава Евросовета Дональд Туск назвал это предложение рациональным.

24 февраля Мэй пообещала провести повторное голосование в парламенте по выходу из состава Евросоюза до 12 марта. За это время она намерена проработать со своей командой изменения в сделку с европейской коалицией. По мнению политика, Лондон «всё еще может выйти из ЕС с соглашением 29 марта».