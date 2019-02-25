Мэй пообещала сделать всё для проведения Brexit 29 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сосредоточить все силы на том, чтобы выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit) состоялся 29 марта, как и было запланировано. Об этом она заявила в понедельник, 25 февраля, на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюз — Лига арабских государств (ЕС–ЛАГ) в египетском Шарм-эш-Шейхе.

«У меня есть четкое ощущение по итогам переговоров, которые у меня состоялись здесь за последние дни с лидерами ЕС, что мы можем достичь сделки, и на этом я сконцентрирую все свои силы», — цитирует ее ТАСС.

Мэй подчеркнула, что во вторник, 26 февраля, она отчитается о ходе переговоров в палате общин британского парламента. Премьер-министр также напомнила, что повторное голосование по сделке с ЕС может состояться до 12 марта.

21 февраля сразу четыре британских министра призвали главу правительства Великобритании Терезу Мэй отложить дату Brexit для того, чтобы избежать выхода из Евросоюза без сделки. По словам политиков, в случае отказа Мэй они и еще 20 членов правительства на следующей неделе поддержат инициативу о передаче вопроса переноса срока Brexit на рассмотрение парламента. Глава Евросовета Дональд Туск 25 февраля назвал это предложение рациональным.

27 февраля в палате общин состоится голосование по поправке к закону о Brexit, предложенной депутатом Лейбористской партии Иветт Купер и депутатом Консервативной партии Оливером Летуином. Если инициативу поддержат обе палаты парламента, она вступит в силу. В этом случае 13 марта, если палата общин по-прежнему не одобрит соглашение с Евросоюзом, депутаты получат право проголосовать, должно ли королевство выйти из ЕС без сделки, а также необходим ли перенос сроков Brexit.

5 января члены палаты общин отвергли предложенное Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января премьер-министр представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты 29 января.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.