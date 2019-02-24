Прямой эфир
Сюжет:

Мэй обещала провести повторное голосование по Brexit до 12 марта

0
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала обещание провести повторное голосование в парламенте по выходу из состава Евросоюза до 12 марта. Об этом сообщило агентство Reuters 24 февраля.

Тереза Мэй заявила, что не будет проводить голосования на предстоящей неделе. Свое решение премьер объяснила тем, что ее команда провела встречи в Брюсселе, чтобы гарантировать выполнение изменений, которых требуют британские законодатели.

Мятеж не может кончиться удачей: Лондону придётся заплатить за Brexit сполна
Почему жесткий выход Великобритании из ЕС все ближе

У Великобритании остается 33 дня для выхода из ЕС. «Мы всё еще можем выйти из Европейского союза с соглашением 29 марта, и именно над этим мы работаем», — заявила британский премьер журналистам на борту своего самолета.

Ранее 21 февраля четыре британских члена парламента призвали Терезу Мэй отложить дату голосования по Brexit. Они считают необходимым продлить срок статьи 50 Договора о ЕС, которая регламентирует процесс выхода из сообщества.

По словам парламентариев, цель поправки — не допустить ситуации, когда окончательное решение по Brexit будет приниматься меньше, чем за две недели до 29 марта, на которое назначен официальный выход Великобритании из Европейского союза. Затягивая переговоры и ожидая уступок от палаты общин или от ЕС, кабинет Мэй рискует покинуть сообщество без сделки. Это обернется крайне негативными последствиями для экономики Соединенного Королевства.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

5 января члены палаты общин отвергли предложенное Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января премьер-министр представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты 29 января.

31 января председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не собирается пересматривать «неидеальное» соглашение по условиям Brexit. 3 февраля Мэй отправилась в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку на условиях отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия — данный вопрос является камнем преткновения в переговорах Великобритании и Евросоюза.

На данный момент на острове нет границ между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. Лондон настаивает на полноценной границе, а в Брюсселе предупреждают, что это может спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Англиканская церковь будет молиться за успешное окончание Brexit
Семь британских депутатов заявили о выходе из Лейбористской партии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017