Мэй обещала провести повторное голосование по Brexit до 12 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала обещание провести повторное голосование в парламенте по выходу из состава Евросоюза до 12 марта. Об этом сообщило агентство Reuters 24 февраля.

Тереза Мэй заявила, что не будет проводить голосования на предстоящей неделе. Свое решение премьер объяснила тем, что ее команда провела встречи в Брюсселе, чтобы гарантировать выполнение изменений, которых требуют британские законодатели.

У Великобритании остается 33 дня для выхода из ЕС. «Мы всё еще можем выйти из Европейского союза с соглашением 29 марта, и именно над этим мы работаем», — заявила британский премьер журналистам на борту своего самолета.

Ранее 21 февраля четыре британских члена парламента призвали Терезу Мэй отложить дату голосования по Brexit. Они считают необходимым продлить срок статьи 50 Договора о ЕС, которая регламентирует процесс выхода из сообщества.

По словам парламентариев, цель поправки — не допустить ситуации, когда окончательное решение по Brexit будет приниматься меньше, чем за две недели до 29 марта, на которое назначен официальный выход Великобритании из Европейского союза. Затягивая переговоры и ожидая уступок от палаты общин или от ЕС, кабинет Мэй рискует покинуть сообщество без сделки. Это обернется крайне негативными последствиями для экономики Соединенного Королевства.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

5 января члены палаты общин отвергли предложенное Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января премьер-министр представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты 29 января.

31 января председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не собирается пересматривать «неидеальное» соглашение по условиям Brexit. 3 февраля Мэй отправилась в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку на условиях отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия — данный вопрос является камнем преткновения в переговорах Великобритании и Евросоюза.

На данный момент на острове нет границ между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. Лондон настаивает на полноценной границе, а в Брюсселе предупреждают, что это может спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис.