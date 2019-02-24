Англиканская церковь будет молиться за успешное окончание Brexit

Англиканская церковь планирует призвать прихожан принять участие в пятидневной молитве, чтобы помочь Великобритании выйти из Евросоюза (ЕС). Об этом в субботу, 23 февраля, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.

По его словам, жизнь после Brexit будет продолжаться, и нация должна ответить на вызов, объединившись вокруг Brexit как общего блага, как заботы о наиболее уязвимых.

Члены синода Англиканской церкви также призвали людей молиться за «всех, кто находится на высоких должностях», поскольку было бы «легче всего находиться в стороне и судить принимающих решения».

27 февраля в палате общин состоится голосование по поправке к закону о Brexit, предложенной депутатом лейбористской партии Иветт Купер и депутатом консервативной партии Оливером Летуином. Если инициативу поддержат обе палаты парламента, она вступит в силу.

В этом случае 13 марта, если палата общин по-прежнему не одобрит соглашение с Евросоюзом, депутаты получат право проголосовать, должно ли королевство выйти из ЕС без сделки, а также необходим ли перенос сроков Brexit, передает ТАСС. При этом новую дату должен будет определить кабинет министров.

18 февраля сразу семь депутатов британского парламента объявили о своем уходе из Лейбористской партии. Одной из причин, по их словам, стало то, что лидер партии Джереми Корбин позволяет Лондону осуществить Brexit.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. После этого начнется переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.