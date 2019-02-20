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Глава МИД Британии попытается доказать немецким политикам важность Brexit

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант направился в ФРГ, чтобы убедить немецких политиков в необходимости заключения соглашения по выходу королевства из состава Евросоюза. Встреча главы британского внешнеполитического ведомства с представителями Берлина состоится в среду, 20 февраля, сообщает «РИА Новости».

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Великобритания должна покинуть ЕС до 29 марта 2019 года, но пока соглашение по Brexit еще не принято. Члены британского парламента отвергли существующий вариант договора, потребовав внести в него поправки, в том числе, касающиеся договоренностей по границе между республикой Ирландия и Северной Ирландией. В Евросоюзе изменения категорически отказались вносить в документ, пишет сайт kp.ru.

Хант попытается донести до политиков в Германии, что ответственность за ратификацию соглашения несут все стороны, а неприятие договора может спровоцировать глубокий политический и экономический кризис.

19 февраля стало известно, что в скором времени президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с речью, которая станет «предупредительным выстрелом» для Европы. По данным Reuters, политик планирует охарактеризовать Brexit как тревожный сигнал. По мнению французского лидера, Европа должна быть более напористой перед лицом конкурентов.

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