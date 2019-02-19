Макрон намерен выступить с «предупредительным выстрелом» для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в скором времени выступить с речью, которая станет «предупредительным выстрелом» для Европы. Об этом 19 февраля сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Макрон охарактеризует Brexit как тревожный сигнал, по его мнению, Европа должна быть более напористой перед лицом конкурентов. Помимо этого французский лидер расскажет о том, что если европейцы не хотят повторения Brexit, то необходимо «проснуться».

В свою очередь в администрации президента Франции сообщили, что с речью Макрон выступит в конце февраля или начале марта.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября прошлого года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

В начале декабря власти страны пошли навстречу протестующим. Они ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Активисты продолжили протестовать с новыми требованиями, добиваясь также отставки Макрона. Сам глава государства заявил о продолжении реформ, несмотря на недовольство и протесты со стороны населения страны.