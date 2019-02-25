Лейбористы пообещали поддержать новый референдум по Brexit

Лейбористская партия Великобритании объявила, что поддержит второй референдум по выходу Соединенного Королевства из состава Европейского союза.

«Премьер-министр (Тереза Мэй. — Ред.) безрассудно теряет время в попытке заставить членов парламента выбирать между ее провальной сделкой и катастрофическим Brexit без сделки», — заявил в понедельник, 25 февраля, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, передает телеканал Sky News.

По его словам, партия выступит в поддержку нового народного голосования для того, чтобы предотвратить «разрушающий Brexit, навязанный стране консерваторами».

Ранее в этот же день стало известно, что британский кабмин изучает возможность отложить дату Brexit на два месяца. Тереза Мэй тем не менее пообещала сосредоточить все усилия на том, чтобы выход Великобритании из состава Евросоюза состоялся 29 марта, как и было запланировано. Премьер-министр напомнила, что повторное голосование по сделке с ЕС может состояться до 12 марта.

21 февраля сразу четыре британских министра призвали Мэй отложить дату Brexit для того, чтобы избежать выхода из Евросоюза без соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск назвал это предложение рациональным.

5 января члены палаты общин отвергли предложенное главой правительства соглашение об условиях Brexit. 21 января премьер-министр представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты 29 января.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.