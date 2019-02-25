Brexit могут отложить на два месяца

Лондон никак не может расстаться с Брюсселем. Британское правительство задумалось о переносе сроков Brexit.

Кабмин изучает возможность отложить выход из ЕС на 2 месяца. Если к 12 марта парламент так и не одобрит соглашение, Мэй попросит отсрочку.

К этому сроку должно пройти новое голосование в палате общин. При этом Мэй уверена: у страны всё ещё есть возможность выйти из ЕС 29 марта.