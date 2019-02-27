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Около 90 тыс. бутылок российской водки «для Ким Чен Ына» изъяли в Европе

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Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck
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Сотрудники таможни Нидерландов конфисковали около 90 тыс. бутылок водки, которые якобы предназначалась для лидера КНДР Ким Чен Ына и северокорейского военного руководства.

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При этом официального подтверждения того, что груз предназначался КНДР, от таможенной службы Нидерландов не поступало, передает телеканал «360».

Конфискация водки торговой марки «Столбовая», которая была упакована в 3 тыс. коробок, произошла в порту Роттердама. Партию должны были выгрузить в Китае.

Таможенники обнаружили груз на принадлежащем Китаю грузовом корабле. Контейнер с алкоголем был спрятан в фюзеляже самолета, который должны были доставить в КНР.

Согласно данным предварительного расследования властей Нидерландов, партию водки должны были доставить в Пхеньян, что нарушает санкции против Северной Кореи.

В августе сообщалось, что КНДР использует иностранные суда для организации поставок нефти в страну в обход введенных против нее Советом Безопасности ООН санкций. 

Согласно конфиденциальному докладу экспертов всемирной организации, перекачка топлива с танкеров происходит прямо в открытом море, после чего груз доставляется в порт КНДР.

Таким образом республика не использует свои суда, которые находятся под ограничениями. Эксперты также указали на то, что Северная Корея пыталась продать оружие в некоторые страны Ближнего Востока и Африки, среди которых Сирия и Йемен.

22 июня президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Пхеньяна. Ограничительные меры, как и ранее, направлены против ядерной и ракетной программы КНДР, а также других предполагаемых нарушений Пхеньяна, включая отмывание денег, кибератаки и нарушение прав человека.

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