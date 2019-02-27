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Новак рассказал о запасах нефти и газа у России

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Запасы газа в России сформированы на данный момент на 100 лет вперед, запасов нефти — на 30 лет. Об этом в интервью «Газете.ру» рассказал министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, сейчас в мире много разведанных запасов нефти и газа. В России, исходя из добываемых объемов, их хватит более чем на 100 лет. Также Новак отметил, что сейчас главный вопрос, который стоит перед странами и нефтедобывающими компаниями, с какой скоростью монетизировать эти запасы.

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Что касается запасов по нефти (категории В и С), то на сегодняшний день они составляют 29 млрд т. При этом они тоже делятся на коммерчески извлекаемые и коммерчески не извлекаемые. Около 50% — то есть 15 млрд тонн — коммерчески извлекаемы. В прошлом году Россия добыла 556 млн т, соответственно, простым делением получаем примерно 30 лет.

26 февраля Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих. 21 января Новак заявил, что для сохранения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года новый договор должен быть привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным.

Он подчеркнул, что Киеву нужно будет представить четкие правила работы своей ГТС, в том числе параметры по тарифу, который не будет уступать другим газопроводам, таким как «Северный поток» и «Турецкий поток».

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости ГТС страны.

Москва неоднократно отмечала, что транспортировка газа в Европу через украинскую территорию будет сохранена в случае экономической обоснованности, а также восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон в рамках существующих контрактов.

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