Новак спрогнозировал рост инвестиций в ТЭК до 7,5 трлн рублей в 2024 году

Ежегодные инвестиции в отечественный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) могут через пять лет увеличиться до 7,5 трлн рублей за счет развития проектов, связанных с нефтехимией и сжиженным природным газом (СПГ). Об этом 14 февраля заявил министр энергетики Александр Новак, принимающий участие в инвестиционном форуме в Сочи.

В 2017 году инвестиции в ТЭК России составили 3,5 трлн рублей. Уже сейчас, по словам Новака, эта сумма составляет порядка 5 трлн рублей в год.

«В 2024 году мы можем выйти на объем 7,5 трлн рублей, то есть практически на 50% увеличим объем. Для этого у нас есть конкретные предложения по каждой отрасли», — цитирует министра ТАСС.

14 февраля газета «Ведомости» писала, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут столкнуться с проблемой сбыта топлива из-за того, что в стране наблюдается избыток мощностей для производства бензина.