Прямой эфир

Эксперты спрогнозировали переизбыток бензина в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут столкнуться с проблемой сбыта топлива из-за того, что в стране наблюдается избыток мощностей для производства бензина. Об этом 14 февраля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы».

Только после запуска новых установок на комплексе «Танеко» в Татарстане и на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области мощности по производству бензина выросли примерно на 2 млн т.

До 2026 года ожидается, что модернизацию пройдут еще девять НПЗ, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится примерно на 3 млн т. В результате совокупный объем топлива на рынке станет избыточным для потребителей, и производителям придется искать альтернативные каналы сбыта.

По данным Росстата, по итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%. При этом в начале февраля сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо снизились. В настоящее время РФ занимает второе место по дешевизне бензина в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России
ФАС установила вину нескольких трейдеров в резком скачке цен на бензин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017