Эксперты спрогнозировали переизбыток бензина в России

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут столкнуться с проблемой сбыта топлива из-за того, что в стране наблюдается избыток мощностей для производства бензина. Об этом 14 февраля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы».

Только после запуска новых установок на комплексе «Танеко» в Татарстане и на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области мощности по производству бензина выросли примерно на 2 млн т.

До 2026 года ожидается, что модернизацию пройдут еще девять НПЗ, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится примерно на 3 млн т. В результате совокупный объем топлива на рынке станет избыточным для потребителей, и производителям придется искать альтернативные каналы сбыта.

По данным Росстата, по итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%. При этом в начале февраля сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо снизились. В настоящее время РФ занимает второе место по дешевизне бензина в Европе.