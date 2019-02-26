Российские бойцы посоревнуются с военными из США и НАТО

Российские военные будут соревноваться с представителями армий США и стран НАТО. Бойцы встретятся на международных состязаниях по горной подготовке Edelweiss Raid 2019, которые пройдут 27–28 февраля в Тирольских Альпах.

В соревнованиях поучаствуют 24 команды. При этом американские подразделения, в числе которых знаменитые «зеленые береты» и рейнджеры, приедут впервые. Россию представят три группы, одна из них — женская.

Специалист по горному туризму Алексей Песков обратил внимание на опасный характер запланированного маршрута и высокую вероятность схода лавин. По его мнению, основными соперниками россиян станут европейцы, хорошо знакомые с особенностями альпийского горного хребта. Однако тренировки в суровых кавказских условиях помогут русским выступить достойно, отмечает эксперт.

Состязание предусматривает маршрут длиной около 40 км на высоте 3–4 тыс. м. Участникам предстоит выполнять различные задания. Среди них поиск и спасение пострадавших, разведка, командная стрельба, ориентирование на местности и метание ручных гранат. Выиграет команда, которая дойдет до финала соревнования в полном составе, а также быстро и безошибочно справится со всеми испытаниями.

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