Соцзащита отказалась отдать бабушке оставленного в «Лосином Острове» ребенка

Департамент соцзащиты населения Москвы по просьбе Следственного комитета (СК) России отменил решение о передаче под опеку бабушке мальчика, оставленного матерью на ночь в национальном парке «Лосиный Остров» в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ 26 февраля.

Отмечается, что следственные органы посчитали преждевременным и необоснованным решение о передаче ребенка родственнице, так как роль членов семьи в произошедшем еще не установлена.

«В СК России считают, что при решении дальнейшей судьбы пострадавшего мальчика прежде всего должны учитываться его интересы», — говорится в сообщении.

О решении передать ребенка бабушке после его выписки из больницы стало известно 25 февраля. Департамент соцзащиты пообещал оказывать семье социальную помощь.

22 февраля сообщалось, что Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца мать мальчика Надежду Куликову, которая оставила сына на ночь в парке.

По словам ребенка, мама специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина отрицает обвинения.