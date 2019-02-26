В Звездном городке проводили на Байконур экипаж МКС

В Звёздном городке проводили на Байконур экипаж МКС-59/60.

В составе очередной экспедиции: космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг, и ещё одна американка — Кристина Кук.

Перед вылетом в Казахстан Алексей Овчинин успел показать прессе своего сына. Ник Хейг даже похохмил перед СМИ, чтобы показать свою уверенность.