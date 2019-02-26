Укравшего бутылку водки из магазина Тамбова мужчину отправили за решетку

Суд Тамбовской области вынес приговор в отношении жителя Токаревского района, который обвинялся в краже из магазина бутылки водки. Его отправили в исправительную колонию строгого режима на девять месяцев.

Как поясняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», уголовное дело возбудили по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Дело в том, что в феврале 2018 года его дважды привлекали к административной ответственности за мелкие хищения. Он крал деньги у пациентов районной больницы. Также в марте 2018 года мужчина получил условный срок еще за одну кражу.

С учетом мнения гособвинения и самой личности подсудимого, суд решил отменить условное наказание и приговорить его к реальному сроку.