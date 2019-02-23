Обвиняемого в краже картины Куинджи направили на психиатрическую экспертизу

Следствие приняло решение направить на психолого-психиатрическую экспертизу Дениса Чуприкова, которого обвиняют в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Следствие направило обвиняемого Чуприкова на ранее назначенную ему психолого-психиатрическую экспертизу. Специалистам предстоит дать оценку его действиям в момент совершения преступления», — сказал собеседник.

По данным следствия, у Чуприкова были сообщники, личности которых в настоящий момент не установлены. При этом защита просит смягчить обвинение в связи с тем, что злоумышленник якобы действовал в одиночку.

18 февраля сообщалось, что обвиняемый объяснил свой поступок. Он заявил, что таким образом хотел привлечь к себе внимание.

Чуприков украл картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей он вынул полотно из рамы и скрылся, преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленника задержали спустя несколько часов, а полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья. Следствие полагает, что у Чуприкова могли быть сообщники. Поначалу он не признавал своей вины, но потом извинился и заявил, что мысль о похищении возникла у него спонтанно.

Мужчину арестовали на два месяца. 18 февраля Мосгорсуд признал законность ареста, Чуприков пробудет в СИЗО до 27 марта. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы.