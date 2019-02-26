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В Турции перенесли слушание по делу о судне Streamline с российским экипажем

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Фото: youtube.com
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Суд в Турции перенес рассмотрение дела о возможности снятия с ареста судна Streamline с моряками из России. Об этом 26 февраля адвокат компании – владельца корабля Барыш Пекер рассказал ТАСС.

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По его словам, слушание по делу перенесли на 2 апреля. Сейчас идет процесс судебного разбирательства.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, арестовали летом 2018 года за долги его предыдущего владельца в $500 тыс. На борту находятся девять россиян, которые не получают зарплату с июня. В ситуацию по просьбе капитана Streamline вмешалось российское генконсульство.

В ноябре 2018 года стало известно о решении российского экипажа корабля объявить голодовку из-за отсутствия заработной платы. При этом капитан сухогруза Бахман Багиров добавил, что моряки не покидают судно из страха остаться без выплат вообще.

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