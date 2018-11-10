Российский экипаж арестованного в Турции сухогруза объявит голодовку

Российский экипаж судна Streamline, которое было арестовано в Стамбуле еще летом, объявит голодовку. Об этом «РИА Новости» в субботу, 10 ноября, сообщил капитан сухогруза Бахман Багиров.

По его словам, россияне уже пять месяцев не получают зарплату, а задолженность составляет около $90 тыс. Решить проблему не помогло и обращение во все возможные инстанции. «Проходящий судебный процесс, который якобы мешает выплате зарплаты, — это отговорка компании-судовладельца Аkca Shipping. Ее глава с нами по-прежнему не выходит на связь, а его помощник Джейхун Мардалиев обманывает нас», — уверен Багиров.

Он также добавил, что экипаж не покидает судно из страха остаться без шансов на получение зарплаты.

При этом технический инспектор труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов в беседе с ТАСС уточнил, что голодовка будет объявлена в понедельник. Он также сообщил, что на сегодняшний день два члена экипажа вернулись в Россию, не дождавшись выплат в Турции.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, арестовали за долги его предыдущего владельца в полмиллиона долларов. Собственник сухогруза, по данным профсоюза, бросил экипаж и не выходил на связь. В ситуацию по просьбе капитана Streamline вмешалось российское генконсульство.