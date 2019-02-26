Милонов предложил включить Невзорова в совет при комитете Госдумы по религии

Депутат Госдумы Виталий Милонов посчитал неуместным включение лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова в общественный совет при комитете Госдумы по культуре. Парламентарий предположил, что это было сделано для того, чтобы повысить культурный уровень музыканта.

Также он сыронизировал, отметив, что если Шнуров присоединился к совету при комитете по культуре, то было бы «логично» включить Александра Невзорова в общественный совет при комитете по религии. Такое мнение он высказал во вторник, 26 февраля.

«Но поскольку я сам член комитета по делам общественных и религиозных организаций, то в наш Общественный совет, если такой будет, господин Невзоров точно не попадет. Хотя, исходя из логики, если Шнуров — это культура, тогда Невзоров — это религия, а какого-нибудь маньяка-убийцу можно записать в вопросы здравоохранения», — заявил Милонов.

«Я не думаю, что спрашивали у большого количества деятелей культуры, насколько уместно наличие матерщинника и похабника Шнурова в совете по культуре», — цитирует парламентария НСН.

Милонов назвал печальным тот факт, что Шнуров является одним из авторитетных и уважаемых деятелей российской культуры.

«Я надеюсь, что это больше аванс ему был выдан, чтобы он, может быть, узнал, что всё, что он делает, не имеет отношения (к культуре. — Ред.)», — предположил депутат.

При этом он напомнил: общественные советы не имеют никакого статуса, а являются консультативными органами.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Также в него включены митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и дрессировщик, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

25 февраля сообщалось, что адвокат Сергей Шнурова Константин Добрынин пожаловался на высказывания депутата Виталия Милонова в Госдуму. По его мнению, оценочные суждения, распространяемые парламентарием в Сети в отношении творчества группы «Ленинград», нуждаются в проверке на предмет их соответствия правилам депутатской этики. Народный избранник использует брань и «стилистически сниженную лексику», когда публично дает оценку музыканту, отмечается в обращении защитника музыканта.