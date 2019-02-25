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Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в Госдуму

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова о творчестве группы «Ленинград» находятся на грани допустимого в общении между гражданами России и нуждаются в проверке на предмет их соответствия правилам депутатской этики. Об этом говорится в жалобе, которую направил адвокат лидера коллектива Сергея Шнурова Константин Добрынин в думскую комиссию по этике.

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В документе, текст которого имеется в распоряжении «Известий», отмечается, что парламентарий систематически распространяет в СМИ оценочные суждения в отношении творчества группы «Ленинград».

В частности, речь идет о нескольких интервью депутата, в которых Милонов называет ее творчество «вредительским» и «отрыжкой пивника», а самого Шнурова — «матерящимся быдлом», «животным» и «дерьмом», а также предлагает запретить в России творчество музыкального коллектива, необоснованно обвиняя лидера группы в пропаганде алкоголизма.

Публичные высказывания депутата могут привести к формированию ложных представления о творчестве «Ленинграда», а также подорвать репутацию Сергея Шнурова как музыкального исполнителя, уточняется в жалобе.

Особое внимание автор письма обращает на то, что при выражении своего мнения о творчестве группы Милонов использует бранные слова и стилистически сниженную лексику.

По словам адвоката, опасность поведения Виталия Милонова в отношении группы «Ленинград» состоит в подрыве авторитета депутатов Госдумы как профессионалов, которые строго соблюдают требования законодательства и служат примером для граждан страны в вопросе соблюдения норм этики и права.

«Поскольку депутаты Государственной думы являются представителями высшего уровня власти в Российской Федерации, соблюдение ими норм этики является неотъемлемой частью их профессионального статуса. Депутат Государственной думы должен воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб его авторитету, а также авторитету Государственной думы и государству в целом», — говорится в обращении.

Согласно законодательству, депутат обязан соблюдать этическим нормы. В связи с этим адвокат просит комиссию Госдумы проверить действия Милонова, связанные с его публичными обращениями в СМИ по поводу творчества группы «Ленинград».

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