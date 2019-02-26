На Украине намерены построить плавучий космодром

Украинское госпредприятие «Южмаш» займется строительством плавучей платформы для запуска космических ракет в Херсонской области.

Как отметил директор предприятия Сергей Войт в интервью агентству «Укринформ», Украина до сих пор не имеет собственного космодрома, хотя «Южмаш» специализируется на ракетостроении и сотрудничает в этой области с 23 странами.

«Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине», — цитирует Войта «РИА Новости».

Глава «Южмаша» добавил, что проект планируется реализовать вместе с заводом «Паллада», который занимается изготовлением плавучих сооружений.

В марте прошлого года сообщалось, что Украина хочет построить космодром на западе Австралии. По словам украинского посла Николая Кулинича, страна обладает «большим опытом в глобальной космической гонке» и необходимыми техническими знаниями.