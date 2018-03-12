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Украина хочет построить космодром в Австралии

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Украина хочет построить космодром на западе Австралии. Соответствующее предложение Киев направил местным властям.

Украинский посол Николай Кулинич, заявил, что его страна обладает «большим опытом в глобальной космической гонке» и необходимыми техническими знаниями.

«Это предложение очень реалистично. Украина могла бы начать (ракетные пуски. — iz.ru) хоть завтра утром, если бы у нас была площадка. Мы предлагаем наших людей и наш опыт, если у Австралии есть земля для использования», — приводит слова дипломата The West Australian.

Отмечается, что с данной инициативой Киев выступил еще в 2016 году.

По данным Государственного космического агентства Украины, для строительства стартовой площадки необходим участок от 5 тыс. до 7 тыс. кв. км вблизи авиабазы Кертин на западе Австралии.

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