Украина хочет построить космодром в Австралии

Украина хочет построить космодром на западе Австралии. Соответствующее предложение Киев направил местным властям.

Украинский посол Николай Кулинич, заявил, что его страна обладает «большим опытом в глобальной космической гонке» и необходимыми техническими знаниями.

«Это предложение очень реалистично. Украина могла бы начать (ракетные пуски. — iz.ru) хоть завтра утром, если бы у нас была площадка. Мы предлагаем наших людей и наш опыт, если у Австралии есть земля для использования», — приводит слова дипломата The West Australian.

Отмечается, что с данной инициативой Киев выступил еще в 2016 году.

По данным Государственного космического агентства Украины, для строительства стартовой площадки необходим участок от 5 тыс. до 7 тыс. кв. км вблизи авиабазы Кертин на западе Австралии.