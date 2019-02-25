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Оставленного в «Лосином острове» ребенка передали под опеку бабушке

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Фото: Depositphotos
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Ребенок, оставленный матерью на ночь в заповеднике «Лосиный остров», передан под опеку бабушке, власти Москвы будут оказывать семье социальную помощь. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.

Как пишет ТАСС, специалисты соцзащиты помогли бабушке ребенка собрать необходимые документы, и 22 февраля мальчика передали под ее опеку.

«После того как ребенка выпишут из больницы, женщина сможет забрать его домой», — уточнили в столичном департаменте.

Ведомство возьмет семью на социальное сопровождение. Бабушке и ее внуку окажут психологическую и социально-педагогическую помощь, при необходимости им будут предоставлены продукты и вещи. Также пострадавший мальчик сможет пройти реабилитацию в центре поддержки семьи и детства.

22 февраля сообщалось, что Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца мать мальчика Надежду Куликову, которая оставила сына на ночь в парке.

По словам ребенка, мама специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает.

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